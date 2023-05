Die Mitgliederzahl in den 2150 Nachwuchsabteilungen der hessischen Jugendfeuerwehren ist laut Innenminister Peter Beuth (CDU) auf aktuell rund 26.500 Mitglieder angestiegen. "Dies zeigt, dass in den Jugendfeuerwehren exzellente Arbeit geleistet wird und die Betreuer hochmotiviert sind, neue Mitglieder zu gewinnen und für das "Abenteuer" Jugendfeuerwehr zu begeistern", sagte Beuth laut Mitteilung bei einem Besuch des 47. Landes-Delegiertentags der Hessischen Jugendfeuerwehr in Groß-Umstadt.

Dabei unterstrich der Innenminister die Bedeutung starker Nachwuchsorganisationen. "Ohne den Feuerwehrnachwuchs sähe es um die hessischen Feuerwehren und den Brandschutz schlecht aus", so Beuth. "Die Jugendfeuerwehr bietet Heranwachsenden die Möglichkeit, ihre Potenziale für das Gemeinwohl einzubringen und die Feuerwehr von morgen mitzugestalten." Sie stehe dabei für Nächstenliebe, Verantwortungsbewusstsein, Bürgersinn, Gemeinschaft, Toleranz und demokratische Werte. "Jeder, der sich in der Jugendfeuerwehr einbringt, wird von diesen Werten als Heranwachsender geprägt."

Beuth übergab bei dem Landes-Delegiertentag laut Mitteilung einen Förderbescheid für die Verbandsarbeit der Hessischen Jugendfeuerwehr in Höhe von knapp 236.000 Euro sowie zur Fortführung der Nachwuchs- und Imagekampagne "Durchstarten 2023" in Höhe von 125.000 Euro. Er kündigte an, die Landesregierung werde ihr Engagement für die Nachwuchsgewinnung auch in Zukunft fortsetzen. Insgesamt stellt das Land den Angaben zufolge im Jahr 2023 mehr als 360.000 Euro für die Hessische Jugendfeuerwehr zur Verfügung.