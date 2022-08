Für Wespen herrschen in diesem Jahr in Hessen außergewöhnlich gute Bedingungen. "Aus Wespensicht ist es ein traumhaftes Jahr", sagte der Biologe Björn Kleinlogel. "Geradezu sensationell." Dies liege vor allem an den guten Wetterbedingungen während der Nestbauphase zwischen Mitte April und Mitte Mai. Zu dieser Zeit gründen die Königinnen ihr Nest - von denen in diesem Frühjahr viele durchkamen, wie Kleinlogel erklärte. Der Schädlingsbekämpfer aus Darmstadt merkt dies an vielen Aufträgen zum Bekämpfen oder Umsiedeln, auch bei Hornissen-Nestern.