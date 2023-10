Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat Israel angesichts des Großangriffs der islamistischen Hamas seine Unterstützung zugesagt. "Das, was dort passiert, sind furchtbare Dinge", sagte Rhein am Sonntagabend in Wiesbaden. "Für uns ist Israel ein besonderes Land, wir haben eine besondere Verantwortung für Israel", betonte Rhein. Hessen habe immer ein besonderes Verhältnis zu Israel gepflegt. Es werde nicht nur Solidarität gezeigt, indem etwa Landtagspräsidentin Astrid Wallmann die Flagge Israels hisse, die Staatskanzlei werde auch Taten zeigen - "und deswegen werden wir Israel weiter kraftvoll unterstützen". Die Hamas bringe "eine furchtbare Situation" über das Land.