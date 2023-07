Über das Aktionsprogramm "#Hessen gegen Hetze" sind in den vergangenen zweieinhalb Jahren rund 36.500 Hinweise zu extremistischen Beiträgen oder Hass im Internet an die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität gegangen. Davon seien letztlich über 8100 Fälle strafrechtlich relevant gewesen, teilte der hessische Justizminister Roman Poseck (CDU) am Freitag in Wiesbaden vor dem Internationalen Aktionstag für die Betroffenen von Hasskriminalität am Samstag (22.7.) mit.