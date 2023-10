In Hessens Jugendherbergen muss in den kommenden Jahren kräftig investiert werden. "Wir haben einen Gesamtinvestitionsstau von 70 bis 100 Millionen Euro, den wir in den nächsten 20 Jahren abbauen müssen", sagte der Sprecher des Landesverbandes Hessen des Deutschen Jugendherbergswerkes (DJH), Knut Stolle. "Dabei müssen wir schauen, wo wir Prioritäten setzen." Der DJH habe in der Vergangenheit keine Rückstellungen bilden können und werde das auch in Zukunft nicht können.

In Hessens Jugendherbergen muss in den kommenden Jahren kräftig investiert werden. "Wir haben einen Gesamtinvestitionsstau von 70 bis 100 Millionen Euro, den wir in den nächsten 20 Jahren abbauen müssen", sagte der Sprecher des Landesverbandes Hessen des Deutschen Jugendherbergswerkes (DJH), Knut Stolle. "Dabei müssen wir schauen, wo wir Prioritäten setzen." Der DJH habe in der Vergangenheit keine Rückstellungen bilden können und werde das auch in Zukunft nicht können.

Alle Häuser sollen laut Stolle nach und nach renoviert beziehungsweise ausgebaut werden. "Wir wollen moderner werden, zeitgenössische Designs haben", erklärte der Sprecher. Neu gebaut wird etwa die Jugendherberge im mittelhessischen Marburg - das erste Projekt dieser Art seit mehr als 20 Jahren. Der letzte Neubau war laut Stolle 2002 in Bad Homburg eröffnet worden.

Im Herbst vergangenen Jahres hatten in Marburg die Abrissarbeiten begonnen. Inzwischen wurde der Grundstein für das Haus gelegt. Die Investition bewegt sich laut Stolle im niedrigen zweistelligen Bereich. Inflation und Baukostensteigerung sowie höhere Energie- und Personalkosten hätten die Kosten in die Höhe getrieben. "Noch ist nicht ganz absehbar, wie teurer das Projekt am Ende wird."

In Hessen gibt es aktuell 25 verbandseigene Jugendherbergen, nämlich in Darmstadt, Heppenheim, Bad Hersfeld, Eschwege, Helmarshausen, in Vöhl nahe dem Edersee sowie in Kassel, Korbach, Rotenburg, Waldeck am Edersee, Willingen, Biedenkopf, Limburg, Wetzlar, Breuberg, Erbach, Wiesbaden, Fulda, Gersfeld, Bad Homburg, Grävenwiesbach, Oberreifenberg, Büdingen, auf dem Hoherodskopf und in Lauterbach. In Gießen, Weilburg und Zwingenberg hatten die Jugendherbergen zum Ende des Jahres 2020 unter dem finanziellen Druck, der durch die Corona-Pandemie entstanden war, schließen müssen.

Jugendherbergen in Hessen