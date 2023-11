Wegen des Verdachts der Mitgliedschaft bei der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ist gegen eine 33-jährige Deutsche Anklage beim Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt erhoben worden. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen sei die aus Frankfurt stammende Frau im Jahr 2015 über die Türkei nach Syrien gereist und habe dort einen IS-Kämpfer nach islamischem Ritus geheiratet, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Mittwoch mit. Ihre in den Jahren 2016 und 2018 geborenen Kinder soll sie nach den Anschauungen der Vereinigung erzogen haben.