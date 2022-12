Im Jahr 2021 ist die Zahl der Erwerbstätigen in 15 der 26 hessischen Regionen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Zuwachs sei vor allem darauf zurückzuführen, dass der Wert im Coronajahr 2020 vergleichsweise niedrig gewesen sei, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mit.