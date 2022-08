Rundes Jubiläum für die Luftrettung in Frankfurt und für "Christoph 2": Am 15. August 1972 wurde der Zivilschutz-Hubschrauber offiziell in Dienst gestellt. Seit 2008 startet er vom Landedeck der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik (BGU) Frankfurt zu etwa 1 100 Einsätzen jährlich. Der Hubschrauber und sein Team sind in Minutenschnelle startklar, um in einem Einsatzradius von 60 km schnelle Hilfe aus der Luft zu leisten - im Bedarfsfall fliegt er auch darüber hinaus.