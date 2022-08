Mehr Personal für die hessische Justiz: Mit mehr Richtern und Staatsanwälten will die Landesregierung künftig weitere Aufhebungen von Haftbefehlen wegen zu langer Verfahrensdauern verhindern. Erst vor wenigen Wochen hatte das Oberlandesgericht Frankfurt die Freilassung von sechs mutmaßlichen Straftätern wegen eines zu langen Verfahrens angeordnet. Zwei Schwurgerichtskammern hätten zuvor eine Überlastung beim Präsidium des Landgerichts angezeigt, teilte Justizminister Roman Poseck (CDU) auf eine Kleine Anfrage der AfD mit. Eine Weiterleitung solcher Überlastungsanzeigen an das Ministerium erfolge in aller Regel nicht.