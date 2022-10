Hessen hat über 660.000 Euro an Entschädigungen für Menschen gezahlt, die zu Unrecht in Haft saßen. Im vergangenen Jahr habe es insgesamt 130 Fälle gegeben, die nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG) ausgezahlt wurden, teilte das Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. Im Jahr zuvor hatte sich in Hessen die Summe auf über 532.000 Euro für insgesamt 121 Entschädigungsfälle belaufen.