In den hessischen Gefängnissen hat es in den vergangenen drei Jahren 17 Brände gegeben. Hauptrisikofaktor für Feuer in den Justizvollzugsanstalten seien Brände, die von Gefangenen in ihrem Haftraum vorsätzlich verursacht werden, teilte Justizminister Roman Poseck (CDU) auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion in Wiesbaden mit.

In den hessischen Gefängnissen hat es in den vergangenen drei Jahren 17 Brände gegeben. Hauptrisikofaktor für Feuer in den Justizvollzugsanstalten seien Brände, die von Gefangenen in ihrem Haftraum vorsätzlich verursacht werden, teilte Justizminister Roman Poseck (CDU) auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion in Wiesbaden mit.

Um das Risiko dieser Brände zu verringern, seien die Hafträume in den hessischen Gefängnissen in den Jahren 2020 und 2021 mit Rauchmeldern ausgestattet worden. Seit dem Jahr 2018 würden für die Hafträume in den Justizvollzugsanstalten zudem nur noch Matratzen beschafft, für die das technische Merkmal «schwer entflammbar» gelte, erklärte der Minister.

Im Jahr 2020 gab es nach Angaben des Justizministeriums zehn und im Jahr drei Brände in hessischen Gefängnissen. Im laufenden Jahr seien bis Ende Juni vier Feuer gezählt worden.