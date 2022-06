Ein betrunkener Mann hat während eines Streits auf offener Straße in Kassel seinen Kontrahenten mit einer Axt bedroht. Er sei dem 26-Jährigen am Sonntagabend mit dem Werkzeug in der erhobenen Hand hinterhergelaufen, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen alarmierten den Notruf. Die Beamten nahmen den 43-Jährigen fest, laut einem ersten Test hatte er 2,2 Promille Alkohol intus. Der 26-Jährige blieb unverletzt. Die Hintergründe des Streits im Stadtteil Bettenhausen waren zunächst unklar.