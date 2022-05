Wenige Wochen vor Beginn der documenta fifteen in Kassel sieht sich die Kunstausstellung mit Vandalismus konfrontiert. Das Kuratorenkollektiv Ruangrupa und das künstlerische Team der documenta betrachteten «die Taten als politisch motivierte Drohung», hieß es am Dienstagabend in einer Mitteilung. «Wir wünschen uns eine Arbeitsatmosphäre, in der Gewalt gegen Personen, Orte und Kunstwerke nicht toleriert wird.» Die 15. Ausgabe der Weltkunstausstellung (documenta fifteen) findet vom 18. Juni bis 25. September statt.