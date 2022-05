In Kassel soll ein 30-Jähriger einen der 7000 Beuys-Steine mit einem Hakenkreuz beschmiert haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hätten Augenzeugen den Vorfall vom Samstag geschildert. An dem Stein selbst konnten die Beamten das Hakenkreuz demnach nicht mehr feststellen. Ein in der Nähe tätiger Künstler hatte das verbotene Symbol den Angaben zufolge zwischenzeitlich mit Farbe übermalt.