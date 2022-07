Wald- und Feldbrände sind in diesem trockenen und heißen Sommer in Hessen wieder nahezu an der Tagesordnung. Wie schaffen es die Feuerwehren im Land, mit den zunehmenden Folgen des Klimawandels zurechtzukommen?

Der trockene und heiße Sommer in diesem Jahr bedeutet Dauerstress für die Feuerwehrleute in Hessen: In praktisch allen Regionen mussten sie in den vergangenen Tagen und Wochen schon zu Wald-, Feld- und Böschungsbränden ausrücken und teils über viele Stunden Löscharbeiten leisten. Gerade für die Mitglieder der rund 2600 Freiwilligen Feuerwehren im Bundesland, die neben dieser ehrenamtlichen Tätigkeit im Berufsleben stehen, sei das eine erhöhte Belastung, sagt der Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes Hessen, Harald Popp, der Deutschen Presse-Agentur.