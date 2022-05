Hessen baut das Netz an Sirenenstandorten weiter aus. Es würden rund 70 Sirenen in Kreisen und Kommunen entweder neu eingerichtet oder modernisiert, teilte das Innenministerium in Wiesbaden am Freitag mit. Dafür flössen rund 870.000 Euro. Das Geld komme aus einem Förderprogramm des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Aus diesem Topf ständen Hessen insgesamt rund 6,4 Millionen Euro zur Verfügung. Mit einem Teil des Geldes seien in einem ersten Schritt bereits mehr 250 Sirenen technisch auf einen neuen Stand gebracht worden.