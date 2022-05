Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat sieben Kran-Fahrzeuge für den Katastrophenschutz in Dienst gestellt. Die über zehn Meter langen und rund 26 Tonnen schweren Fahrzeuge sollen bei der Rettung von Mensch, Tier und Material bei Großschadenslagen oder in Katastrophenfällen helfen, wie das Innenministerium am Sonntag mitteilte. Sie sind in den Landkreisen Kassel, Hersfeld-Rotenburg, Marburg-Biedenkopf, Rheingau-Taunus, Hochtaunus, Darmstadt-Dieburg sowie Main-Kinzig stationiert, können aber hessenweit eingesetzt werden.