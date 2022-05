Hessen will weitere Ausbildungsplätze für angehende Erzieherinnen und Erzieher fördern und reagiert damit auch auf Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Das Land habe bereits Mittel für eine weitere Förderrunde von 2022 bis 2025 mit 400 Ausbildungsplätzen bereitgestellt, teilte das Sozialministerium am Mittwoch in Wiesbaden mit. Diese seien nun mit Blick auf den steigenden Fachkräftebedarf in den Kitas angesichts des Zuzugs von Flüchtlingen aus der Ukraine nochmals um 200 Plätze aufgestockt worden, so dass insgesamt 600 Plätze gefördert werden könnten.