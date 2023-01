Fern ihrer Heimat haben Tausende Ukrainer am Wochenende auch in Hessen Weihnachten gefeiert. In Frankfurt kamen zu einem Gottesdienst mehr als 100 Menschen zusammen, entzündeten Kerzen und beteten gemeinsam. "Wir erleben jetzt schreckliche Zeiten. Wir müssen zusammenhalten", sei seine Botschaft an die Gläubigen, sagte der Priester der orthodoxen Kirche der Ukraine, Petro Bokanov, am Samstag im Anschluss an den Gottesdienst.

Fern ihrer Heimat haben Tausende Ukrainer am Wochenende auch in Hessen Weihnachten gefeiert. In Frankfurt kamen zu einem Gottesdienst mehr als 100 Menschen zusammen, entzündeten Kerzen und beteten gemeinsam. "Wir erleben jetzt schreckliche Zeiten. Wir müssen zusammenhalten", sei seine Botschaft an die Gläubigen, sagte der Priester der orthodoxen Kirche der Ukraine, Petro Bokanov, am Samstag im Anschluss an den Gottesdienst.

Zuvor feierte Bokanov am Samstag einen Gottesdienst in Darmstadt, an diesem Sonntag ist noch einer in Birkenau (Kreis Bergstraße) geplant. Nach dem unter anderem in der Ukraine befolgten Kirchenkalender wird der Weihnachtsfeiertag am 7. Januar begangen.

Weihnachten sei das Fest der Liebe, der Hoffnung und der Erlösung. "Das ist genau das, was wir jetzt in diesen schwierigen Kriegszeiten brauchen", sagte Bokanov. Die Menschen, die aus der Ukraine geflohen seien, bräuchten Beistand. Ein Teil ihres Herzens und ihrer Seele sei in der Heimat geblieben. "Das ist eine tiefe Wunde." Viele von ihnen hätten kein Zuhause mehr, da es entweder besetzt oder zerstört sei. "Die Männer sind dort geblieben, das tut weh", sagte Bokanov.

"Wir kommen durch, aber nur mit der Liebe", sei seine Botschaft an die Gläubigen. "Wir sind auf der Seite der Wahrheit." Miteinander und Zusammenhalt seien wichtig, auch mit dem ukrainischen Militär. Es werde schwierig und er rechne noch mit viel Elend, Schmerzen und Tränen, aber die Ukrainer würden es schaffen. "Wir werden siegen, da bin ich mir sicher", sagte Bokanov.

Der Gottesdienst fand in einer katholischen Kirche in Frankfurt statt. Als Priester ist der Programmierer, der in Mannheim lebt, ehrenamtlich im Einsatz. Hessen hat im Jahr 2022 nach Angaben der Staatskanzlei etwa 80.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen.

