Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, hat an die deutschen Bischöfe appelliert, eine Reform der Kirche nicht zu blockieren. "Selbstverständlich erwarte ich, dass die Bischöfe insgesamt ihre Prozessverantwortung wahrnehmen und ihrer Führungsaufgabe im Krisenzustand der katholischen Kirche gerecht werden", sagte Stetter-Karp der Deutschen Presse-Agentur.

In Frankfurt/Main beginnt am Donnerstag die fünfte und letzte Synodalversammlung der deutschen Katholiken. Damit soll das seit 2019 laufende Reformprojekt Synodaler Weg vorläufig abgeschlossen werden. Der Vatikan machte jedoch deutlich, dass er eine solche Erneuerung ablehnt. Dies ließ bei einer Reihe von deutschen Bischöfen Zweifel daran aufkommen, ob sie den Reformen wirklich zustimmen sollen. Alle Beschlüsse der Synodalversammlung müssen von den Bischöfen mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit abgesegnet werden.

Stetter Karp sagte, es gehe den Synodalen nicht darum, sich gegen den Vatikan zu stellen. "Wir stehen für die Zukunft der katholischen Kirche ein und stellen uns damit auf die Seite all jener, die auch Zukunft für diese Kirche wollen." Zu Papst Franziskus, der die Reformbemühungen kritisch sieht, sagte Stetter-Karp: "Papst Franziskus wäre mein Lieblings-Gesprächspartner über einen Synodalen Weg 2.0. Ich würde ihn gern fragen, was er damals, 2013, zu Beginn seines Pontifikats, mit "dezentralen Lösungen für eine dezentrale Kirche" gemeint hat."

Nach ihrer Überzeugung lösten die deutschen Katholiken die Erwartungen des Papstes ein, indem sie ihre Verantwortung für die Kirche ernst nähmen. "Man kann sagen, dass unsere Lebensprägung in Deutschland eine andere ist als die eines Argentiniers mit italienischen Wurzeln. Jorge Bergoglio hat sich bravourös den Herausforderungen gestellt, die er als Priester und Bischof in Argentinien hatte. Er hat sich auch politisch entschieden. Wir treffen ebenfalls Entscheidungen. Solche, die bei uns in Deutschland aktuell wichtig sind, um die Kirche hierzulande zu einem Zukunftsprojekt zu machen."