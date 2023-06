Wenn der Wald brennt, spielt oft Fahrlässigkeit oder auch Absicht von Menschen eine Rolle. Lange bleibt die verbrannte Erde aber nicht schwarz. Neues Grün erobert sich oft schon bald ein Gebiet zurück. Ein richtiger Wald aber braucht eine lange Zeit.

Fichten, die vor lauter Asche weiß wie Birken sind, verkohlte Baumstümpfe, zerborstene Steine: Die markante Gipfelkuppe des Altkönig im Hochtaunus mit seinen keltischen Ringwällen weist derzeit ein trauriges Bild auf. Stieg am Montag eine weithin sichtbare Rauchsäule über dem dritthöchsten Gipfel des Taunus auf, hat die Feuerwehr nun die Kontrolle über den Brand und sucht nach verbliebenen Glutnestern. Bis Samstag werden die Löscharbeiten voraussichtlich noch andauern. Denn noch immer züngeln zwischendurch Flammen auf.

Angesichts einer Fläche von mehr als vier Hektar verbrannten Waldes im Naturschutzgebiet fragen sich nicht nur Spaziergänger, Wanderer und Mountainbiker: Droht in dem beliebten Ausflugsgebiet eine Wiederholung?

Hessenweit zeigt der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) derzeit nur für Südhessen die zweithöchste Gefahrenstufe an. Dieser Index sagt übrigens nichts über die Waldbrandgefahr aus, sondern vielmehr über die meteorologischen Bedingungen für ein Feuer.

"Zum allergrößten Teil entstehen Waldbrände durch Menschen", sagt Michelle Sundermann, Sprecherin von Hessen Forst. Das könne ein achtlos gemachtes Feuer sein, eine noch glimmende Zigarettenkippe oder Brandstiftung. "All das führt natürlich nicht immer und sofort zu einem Waldbrand, sondern erst, wenn die Bedingungen für ein Feuer stimmen, es also heiß und trocken und schlimmstenfalls noch windig ist", erläutert Sundermann. "Ein natürlicher Auslöser kann zum Beispiel ein Blitzschlag sein." Jeder kann dazu beitragen, dass es gar nicht erst so weit kommt und beispielsweise kein offenes Feuer in Wäldern entzünden. Für Grillfeuer sollten Ausflügler nur ausgewiesene Grillplätze nutzen und dann auch darauf achten, dass kein Funkenflug entsteht, das Feuer nicht ohne Aufsicht bleibt und beim Verlassen des Grillplatzes gelöscht wird.

Nicht nur an heißen Sommertagen in ausgetrockneten Waldgebieten ist es grundsätzlich nicht erlaubt, in den Wäldern zu rauchen. Doch auch brennende Zigaretten aus dem Autofenster können nach Angaben von Hessen Forst eine Gefahr sein.

Der ADAC Hessen und Thüringen wies angesichts der derzeit erhöhten Waldbrandgefahr bereits darauf hin, dass auch parkende Autos eine Gefahr darstellen können: Die Auspuffanlagen und Katalysatoren unter dem Auto erhitzten sich schon nach wenigen Minuten Fahrzeit auf bis zu 800 Grad, so ein Sprecher. Grashalme, die die heißen Bauteile am Auto berühren, könnten sich schnell entzünden. "Sogenannte Wildparker, die ihr Auto möglicherweise sogar im Halteverbot an Straßenrändern oder auf unbefestigten Wiesenstücken abstellen, sind sich der Gefahr, mit ihrem Auto einen Brand auszulösen, nicht bewusst," warnt Oliver Reidegeld vom ADAC Hessen und Thüringen.

Doch wie lange dauert es, bis sich der Wald von den Folgen eines Feuers erholt? Immerhin gab es im vergangenen Jahr in Hessen 264 Waldbrände mit einer Schadfläche von rund 122 Hektar, wie Hessen Forst berichtet.

"In einem Wald brauchen Bäume natürlich 100 bis 200 Jahre", weist Simon Thorn vom Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) auf die lange Zeit hin, die ein abgebrannter Wald zur Regeneration braucht. Das bedeute aber keineswegs, dass die Natur in diesem Gebiet tot sei - im Gegenteil, es entstehen neue Lebensräume. "Es gibt etwa Käferarten, die in verbranntem Holz leben und diese Stellen sofort besiedeln", nennt Thorn ein Beispiel.

Auch andere Insekten könnten solche Brandflächen sehr schnell nutzen, vor allem, da sich ohne die Bäume Gräser und sogenannte Gefäßpflanzen stärker ausbreiten und etwa Wildbienen reiche Nahrung bieten können. "Es sieht natürlich erst einmal nach Katastrophe aus", räumt Thorn angesichts des Anblicks eines verbrannten Waldes ein.

"In unseren Breiten kann es nach einigen Wochen schon wieder ein zaghaftes Grün auf den Flächen geben", sagt auch Hessen Forst-Sprecherin Sundermann. "Das sind aber erst einmal keine neuen Bäume, sondern Pionierpflanzen, die sich auf gestörte Flächen spezialisiert haben." Je nachdem, wie stark ein Feuer war, könnten die Wurzeln von Sträuchern oder krautigen Pflanzen auch überlebt haben und wieder austreiben.

"Je nach Ausgangssituation - etwa Größe der Fläche oder Nähstoffverfügbarkeit des Bodens - warten wir ein bis drei Jahre ab und entscheiden dann, ob die natürliche Verjüngung ausreichen kann, um die Fläche wieder zu bewalden, oder ob wir mit einer Pflanzung nachhelfen müssen", so Sundermann. Denn das oberste Ziel müsse sein, wieder schnell einen Wald auf einer Brandfläche zu etablieren, der Kohlenstoff aus der Atmosphäre zieht und im Holz bindet, die Umgebung kühlt und den Wasserhaushalt reguliert. "Wir als Gesellschaft können uns einfach kein Abwarten leisten, dafür sind die Folgen der Klimakrise zu gravierend."

