Mit einem Betrag von fünf Millionen Euro beteiligt sich das Land Hessen an einem neu aufgelegten Innovationsfonds für nachhaltige Unternehmen. Ab dem kommenden Jahr will der in Frankfurt ansässige Futury Transformation Fund bis zu 100 Millionen Euro für Geschäftsmodelle bereitstellen, die zum Erreichen der Pariser Klimaziele beitragen. Das teilte der Investor am Dienstag mit. Es ist bereits die dritte Auflage des Fonds, der in den ersten beiden Runden 60 und 20 Millionen Euro Risikokapital bereitgestellt hat.

Das Geld stellen neben dem Land Hessen vor allem Stiftungen und vermögende Privatpersonen zur Verfügung. "Nachhaltigkeit und Klimaschutz müssen Treiber für wirtschaftlichen Erfolg werden. In diesem Sinne verstehen wir uns als nachhaltige Ökokapitalisten", erklärte Futury-Geschäftsführer Jochen Herdrich laut einer Mitteilung. Es gehe darum, Transformationsgewinner zu identifizieren und auf ihrem Weg zum Erfolg zu begleiten. In der Vergangenheit hat unter anderem der Drohnenhersteller Wingcopter aus Weiterstadt Kapital von Futury erhalten.

Gefördert werden sollen in der neuen Runde rund 20 Projekte in Europa. "Der Futury Transformation Fund wird dem Startup-Ökosystem in Hessen und ganz Deutschland wichtige Impulse im Hinblick auf Nachhaltigkeits- und Klimaschutzprojekte geben", zeigte sich Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) zuversichtlich.

