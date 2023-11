Die Zahl der Straftaten an Hessens Bahnhöfen ist mit Blick auf Erhebungen für vier größere Städte gestiegen. In Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt und Kassel registrierten die Beamten 2022 jeweils mehr Delikte als im Vorjahr und auch mehr Taten als im Vor-Corona-Jahr 2019, wie die Bundespolizei auf dpa-Anfrage mitteilte. In laufenden Jahr seien die Zahlen tendenziell weiter steigend. In die Statistik flossen den Angaben zufolge Straftaten zum Zeitpunkt ihrer Feststellung ein. Massendelikte wie Schwarzfahren, Hausfriedensbruch oder Beleidigungen wurden nicht mitgezählt.