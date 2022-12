Nach der Abwahl des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD) hat die FDP den Landtagsabgeordneten Yanki Pürsün zum Kandidaten für die OB-Wahl am 5. März gewählt. Der 50-jährige Vorsitzende der FDP-Fraktion im Frankfurter Römer habe am Mittwoch 88,4 Prozent der Stimmen bekommen, teilte die Partei am Abend nach einer Kreismitgliederversammlung mit.