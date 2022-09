Die acht Standorte der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge sind aktuell zu rund 70 Prozent ausgelastet. "Die Situation ist angespannt aber beherrschbar", teilte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Gießen auf dpa-Anfrage mit. Das Ankunftszentrum in Gießen, wo die Flüchtlinge registriert werden, sei mit 93 Prozent aktuell besonders stark ausgelastet.

In der letzten Augustwoche kamen im Durchschnitt rund 150 Menschen pro Tag in der Erstaufnahmeeinrichtung an, wie der Sprecher erläuterte. Davon stammten die meisten aus der Ukraine, Afghanistan, Syrien, Türkei und aus dem Irak.

Neben den acht Standorten gebe es derzeit noch eine Notunterkunft in Alsfeld als zusätzliche Einrichtung. "Ein Großteil der Notunterkünfte konnte vor geraumer Zeit wieder geschlossen werden", teilte der Sprecher mit. "Ziel war, die anderen Notunterkünfte, die sich in erster Linie in Sporthallen befanden, wieder schnellstmöglich der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen."

Vereinzelt komme es in den Einrichtungen immer noch zu Corona-Infektionen. "Die Infektionszahlen liegen jedoch derzeit im niedrigen zweistelligen Bereich", erklärte der Sprecher.

Erstaufnahmeeinrichtung in Hessen