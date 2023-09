Plastikfolien oder Tücher an Bauzäunen trennen die Parzellen von Flüchtlingen in einer Unterkunft. Foto

Das Land Hessen baut angesichts steigender Flüchtlingszahlen die Kapazitäten für die Erstaufnahme aus. So sollen Asylsuchende unter anderem in einer Halle der Messe Frankfurt unterkommen. Die Übergangslösungen seien nötig, um eine Überlastung von Erstaufnahmeeinrichtungen zu verhindern, teilte ein Sprecher des Sozialministeriums in Wiesbaden mit. So sollen die Kapazitäten für die Erstaufnahme vorübergehend von über 8000 auf 13.000 Plätze steigen.

Die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes hat neben einem zentralen Ankunftszentrum in Gießen mehrere weitere Standorte in Hessen und eine Außenstelle am Frankfurter Flughafen. Mit Stand 27. September waren rund 9600 Menschen in den verschiedenen Standorten untergebracht, darunter auch in einer Notunterkunft in Alsfeld.

Den Angaben zufolge kamen zuletzt wöchentlich zwischen 1100 und 1500 Menschen in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes an. In der ersten Jahreshälfte hatten die Zugangszahlen meist zwischen 500 und 700 gelegen. Im gesamten Jahr 2022 waren in Hessen 114.500 Flüchtlinge aufgenommen worden, knapp 97.000 davon stammten nach Daten der Landesregierung aus der Ukraine.

