Hessens ehemalige Justizministerin Eva Kühne-Hörmann ist von der CDU in Kassel zur Kandidatin für die Oberbürgermeister-Wahl in ihrer Heimatstadt im kommenden Jahr gewählt worden. Das bestätigte der CDU-Kreisverband Kassel-Stadt am Montag. Kühne-Hörmann erhielt demnach 85,4 Prozent der Stimmen und wird bei der Wahl im März 2023 gegen den amtierenden Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) antreten.