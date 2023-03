Die hessische Wirtschaft ist im Jahr 2022 preisbereinigt um 1,6 Prozent gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag damit unter dem Bundesdurchschnitt mit einem Plus von 1,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden nach vorläufigen Berechnungen mitteilte.