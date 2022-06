Der Frankfurter Zoll hat bei Kontrollen im Gastgewerbe zahlreiche Verstöße aufgedeckt - unter anderem hatten Beschäftigte keine Arbeitserlaubnis. Insgesamt überprüften die Beamten am vergangenen Freitag 13 Frankfurter Lokale und 55 Personen, wie das Hauptzollamt Frankfurt am Main am Montag mitteilte. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls hatte am Freitag bundesweit das Gaststättengewerbe überprüft.