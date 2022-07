Frankfurts umstrittener Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat den Stadtverordneten von der Einleitung eines Abwahlverfahrens an diesem Donnerstag abgeraten. «Wenn sie es verantworten, dass es dann zu einem 1,6 Millionen Euro teuren Bürgerentscheid kommt, müssen sie es tun. Ich würde es an ihrer Stelle nicht tun», sagte Feldmann der «Frankfurter Rundschau» und ergänzte: «Es gibt ja eine Alternative. Mein Angebot liegt auf dem Tisch: Ich lasse mich im Januar von den Stadtverordneten abwählen und nehme die Abwahl an. Wie das Volk bei einem Bürgerentscheid entscheidet, geht die Politik zum Glück nichts an.»