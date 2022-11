Die hessische Landesregierung arbeitet weiter an einer Lösung zur Zukunft des privatisierten Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM). Es gebe Gespräche mit der Mehrheitseignerin Rhön-Klinikum, um eine tragfähige Lösung im Sinne der Patienten, Beschäftigten und der Wissenschaft zu erzielen, sagte Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) am Mittwoch im hessischen Landtag in Wiesbaden. Zu Verhandlungen gehörten aber immer beide Seiten.