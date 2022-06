Der Medizin- und Krankenhauskonzern Fresenius will laut einem Medienbericht in seiner Flüssigmedizinsparte Kabi zahlreiche Jobs streichen. Das Dax-Unternehmen plane den Abbau von 2000 Stellen, darunter 250 in Deutschland, berichtete das «Handelsblatt» unter Berufung auf Unternehmenskreise. Fresenius Kabi beschäftigt weltweit mehr als 40.000 Menschen und vertreibt unter anderem Flüssigarzneien, Infusionen und Nachahmermedikamente.