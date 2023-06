In Südhessen ist ein Traktorfahrer an einem unbeschrankten Bahnübergang mit seinem Fahrzeug von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Reisenden im Zug seien nicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Der 79-jährige Traktorfahrer hatte laut Mitteilung der Polizei am Donnerstagnachmittag die Gleise bei Rimbach (Kreis Bergstraße) überqueren wollen.