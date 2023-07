Unbekannte haben mutwillig einen Biberdamm bei Grünberg (Kreis Gießen) zerstört und damit die streng geschützten Tiere offensichtlich aus ihrem Revier vertrieben. Nach derzeitiger Einschätzung der Ermittler rückten die Unbekannten wohl mit einen Traktor oder einem Raupenbagger an, teilte die Polizei am Montag mit. Wegen der Tat am Äscherbach sei die Biberburg trocken gefallen und die Tiere wohl abgewandert. Bei einem solchen Eingriff handele es sich um eine Straftat nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Die Polizei in Gießen wisse seit Mitte Juli von dem Vorfall, der vermutlich Ende Januar geschah. Die Ermittler suchen Zeugen, die möglicherweise Hinweise geben können.