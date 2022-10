Ein 23 Jahre alter Mann ist am Bahnhof Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Am Sonntagabend sei der Mann etwa 150 Meter vom Bahnhof entfernt auf den Gleisen gelaufen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Lokführer hat demnach noch ein Warnsignal gegeben, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Mann sei schwer verletzt worden, Lebensgefahr bestehe nicht.