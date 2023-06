Ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Feld in Stockstadt am Rhein (Kreis Groß-Gerau) hat am Sonntag einen Schaden von rund 230.000 Euro verursacht. Zuvor hatte ein Landwirt mit Traktor und Rundballenpresse auf dem Feld gearbeitet und die Maschinen dann abgeschaltet, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein bislang ungeklärter technischer Defekt habe dann ein Feuer in der Rundballenpresse ausgelöst, das sich auf den angehängten Traktor und das abgemähte Feld ausgebreitet habe. Es brannte demnach auf einer Fläche von 700 Quadratmetern.