Ein Lastwagen ist gegen eine Leitplanke gefahren und hat für einen Stau auf der Autobahn 4 bei Friedewald (Kreis Hersfeld-Rotenburg) gesorgt. Warum der Lastwagen in der Nacht zu Mittwoch gegen die Leitplanke prallte, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Beim Aufprall habe sich am Lastwagen Rauch entwickelt. Verletzt wurde niemand. Die A4 Richtung Osten wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt. Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung am frühen Mittwochabend aufgehoben wird.