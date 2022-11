Die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Wiesbaden verzögert sich. Grund sei, dass das zu evakuierende Gebiet vergrößert werden müsse, teilte die Stadt am Mittwochabend mit. Der 125 Kilo schwere Blindgänger sollte ursprünglich ab 19.30 Uhr entschärft werden. Laut Stadt sind insgesamt mehr als 2000 Menschen betroffen. Der Einsatz soll demnach am späten Abend abgeschlossen werden.