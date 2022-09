Im Wiesbadener Vorort Kastel ist eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Der Kampfmittelräumdienst habe die Entschärfung am Donnerstag erfolgreich durchgeführt, teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Die zuvor eingerichtete Sperrzone durfte demnach wieder betreten werden, die etwa 2500 betroffenen Anwohner konnten in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren. Die Bombe war bei Bauarbeiten entdeckt worden.