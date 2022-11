Eine in Wiesbaden gefundene Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Mittwochabend erfolgreich entschärft worden. "Die Bombe konnte wie geplant entschärft und abtransportiert worden", hieß es am späten Abend in einer Mitteilung der Stadt. Die Sperrzone dürfe wieder betreten werden. Die Anwohner dürften wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Der ÖPNV solle so schnell wie möglich wieder den Betrieb aufnehmen.