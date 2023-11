Spezialisten haben in der Nähe des Frankfurter Flughafens am späten Montagabend eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Autobahn 5 zwischen dem Frankfurter Kreuz und der Anschlussstelle Zeppelinheim war deshalb für etwa eine halbe Stunde in beide Richtungen komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Umleitungen seien ausgeschildert gewesen.

Spezialisten haben in der Nähe des Frankfurter Flughafens am späten Montagabend eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Autobahn 5 zwischen dem Frankfurter Kreuz und der Anschlussstelle Zeppelinheim war deshalb für etwa eine halbe Stunde in beide Richtungen komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Umleitungen seien ausgeschildert gewesen.

Mit der Entschärfung der 75-Kilo-Bombe habe man bis zum späten Abend warten wollen, um den Flugverkehr so wenig wie möglich einzuschränken. Am Frankfurter Flughafen gilt ab 23.00 Uhr Nachtflugverbot. Der Blindgänger war den Angaben zufolge am Montag vom Kampfmittelräumdienst gefunden worden. "Von der Bombe ging absolut keine Gefahr aus", sagte ein Beamter.

