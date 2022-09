In einem Waldstück des Jagdschlosses Niederwald bei Rüdesheim sind zwei von drei alten Fliegerbomben entschärft worden. Der dritte Blindgänger sei in den nächsten Tagen an der Reihe, berichtete die Polizei in Bad Schwalbach. Der Kampfmittelräumdienst hatte die Weltkriegs-Bomben am Dienstag bei einer Suchaktion gefunden, sie lagen etwa 100 Meter voneinander entfernt.