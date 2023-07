Dank einer aufmerksamen Nachbarin hat die Polizei einen Wohnungseinbrecher in Frankfurt noch während des Einbruchs festnehmen können. Die Zeugin hatte am Samstagabend gegen 22.30 Uhr einen lauten Knall aus einem Nachbarhaus gemeldet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die alarmierte Streife stellte fest, dass in dem Mehrfamilienhaus auf der Rückseite ein Fenster eingeschlagen war. Im Wohnungsflur des Hauses trafen die Beamten auf einen 22-Jährigen, der dort Diebesgut zum Abtransport bereitgelegt hatte. Der Mann kam in eine Arrestzelle, ermittelt wird gegen ihn wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls.