Nach einer Geldautomatensprengung in Bad Homburg hat die Polizei zwei Verdächtige gefasst. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sprengten am frühen Samstagmorgen vermutlich insgesamt drei Täter einen Geldautomaten in einer Bankfiliale. Die Täter flüchteten mit dem Auto, wurden dabei jedoch von einer dazugerufenen Streife gesehen und verfolgt.