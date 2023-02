Die Zahl der Geldautomatensprengungen ist in Hessen im Jahr 2022 gesunken. Es seien 41 Geldautomatensprengungen statistisch erfasst worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Montag mit. In 25 Fällen sei es den Täter gelungen, an das Bargeld in den Automaten zu gelangen. Im Jahr 2021 waren 56 Geldautomatensprengungen in Hessen gezählt worden, wobei es in 27 Fällen zur Vollendung der Taten kam.