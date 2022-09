Nach dem Fund von Giftködern in einem Frankfurter Park hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise auf den Täter ausgesetzt. Die Polizei und Staatsanwaltschaft intensiviere damit die Suche nach Zeugen, da es bislang an zielführenden Hinweisen fehle. Das teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Zusätzlich finde eine Untersuchung mehrerer Proben der Giftköder statt, heißt es in einer Mitteilung.

Nach dem Fund von Giftködern in einem Frankfurter Park hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise auf den Täter ausgesetzt. Die Polizei und Staatsanwaltschaft intensiviere damit die Suche nach Zeugen, da es bislang an zielführenden Hinweisen fehle. Das teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Zusätzlich finde eine Untersuchung mehrerer Proben der Giftköder statt, heißt es in einer Mitteilung.

Um den Fall aufzuklären, setzte die Tierschutzorganisation Peta bereits am Montag eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus. Mehrere Hunde hatten am Freitag im Stadtteil Riedberg im Bonifatiuspark die Köder gefressen. Elf Tiere zeigten daraufhin Vergiftungssymptome, sieben von ihnen verendeten. Weitere Fälle wurden laut Polizei nicht bekannt.

Pressemitteilung