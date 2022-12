Nach tödlichen Schüssen in einem Geschäft in Dinslaken hat die Polizei am Donnerstag im hessischen Offenbach eine Wohnung durchsucht. SEK-Beamte nahmen dabei einen Mann fest, wie eine Sprecherin der Polizei in Duisburg sagte. Details nannte sie nicht. Die Durchsuchung stehe im Zusammenhang mit der Tat vom Montag vergangener Woche, sagte sie. Dabei war ein Mann getötet worden.