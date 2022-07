Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Hessen ist rückläufig. Um diesen Trend fortzuführen, veranstaltet die hessische Polizei pünktlich zu den Sommerferien - in denen Häuser und Wohnungen besonders oft leerstehen - eine spezielle Kampagne. Neben der Präventionsarbeit sollen dabei verstärkte Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen helfen, Einbrecher fernzuhalten. Bereits seit Mitte Juli bieten alle sieben hessischen Polizeipräsidien Beratungsangebote für die Bürgerinnen und Bürger, ob bei Info-Abenden oder an Info-Ständen auf Wochenmärkten oder vor Rathäusern.