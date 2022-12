Bei einem Wohnungsbrand in Frankfurt hat die Polizei einen unerwarteten Fund gemacht: In der Wohnung eines 31-Jährigen stießen sie auf größere Mengen Drogen und Bargeld. Den Einsatz in der Nacht zum Samstag verursachte ein Küchenbrand, der wohl von einer angelassenen Herdplatte ausging, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es wurde niemand verletzt.