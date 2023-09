Die Polizei hat am Freitag eine größere Kontrolle im Frankfurter Bahnhofsviertel vorgenommen, die bis in den späten Abend dauern sollte. Ein Polizeisprecher sagte, es werde an verschiedenen Orten kontrolliert, auch zusammen mit der Steuerfahndung. Bis zum Abend wurden dabei den Angaben zufolge in einem Objekt fällige Steuerschulden in niedriger fünfstelliger Höhe eingetrieben.